Avellino: ecco come ripartono i lupi verso la sfida col Giugliano Mercoledì (ore 18) la gara contro i tigrotti per i biancoverdi al "Partenio-Lombardi"

La conferma di Jacopo Dall'Oglio ai box con il programma di terapie che prosegue per recuperare dall'infortunio, l'edema osseo causato da un trauma contusivo rimediato al tallone dall'ex Palermo nell'allenamento del 5 gennaio verso la prima gara del 2023, la sfida ad Agropoli contro la Gelbison: così l'Avellino ha ripreso la preparazione. L'assenza rinnovata di Dall'Oglio era stata già presentata da Massimo Rastelli nel post-gara di ieri, al termine del match contro il Foggia. Si allunga ulteriormente la fase di recupero per il centrocampista dopo le speranze dallo staff tecnico alla vigilia di Catanzaro-Avellino.

Recupero dopo i 3 punti conquistati contro il Foggia

I biancoverdi si sono ritrovati al "Partenio-Lombardi" per sviluppare la seduta pomeridiana di allenamento verso Giugliano-Avellino, in programma mercoledì (ore 18) nell'impianto sportivo di contrada Zoccolari, per quella che sulla carta sarà una gara in trasferta, ma nei fatti giocata in casa dai lupi. I calciatori impiegati nel match vinto contro i satanelli hanno svolto un lavoro defaticante mentre tutti gli altri sono stati impegnati in esercitazioni specifiche e partitelle a pressione.