Giugliano-Avellino, Di Napoli: "Stanchi, ma vogliosi di fare risultato" Il tecnico dei tigrotti: "Irpini con ben altre aspettative in estate, ma sarà dura"

Domani, alle 18, sarà derby campano al "Partenio-Lombardi" tra il Giugliano e l'Avellino. Un derby casalingo, ma di fatto in trasferta, per i tigrotti. "C'è il morale di una squadra arrabbiata dopo la buona prestazione, importante, bella, l'ennesima prestazione in cui non abbiamo portato i punti a casa. - ha spiegato il tecnico del Giugliano, Raffaele Di Napoli, alla vigilia di Giugliano-Avellino - Sono prestazioni che rafforzano le nostre convinzioni, ma siamo molto dispiaciuti e arrabbiati perché non siamo riusciti a casa un risultato positivo. Gli infortunati? Stiamo valutando e faremo il possibile con lo staff medico, ma chi parteciperà alla gara sicuramente sarà al cento per cento e sarò comunque soddisfatto perché chi giocherà non farà rimpiangere chi magari non ce la farà".

Limiti offensivi nell'ultimo periodo

"Rizzo e Salvemini, che hanno giocato in attacco nell'ultima gara, hanno fatto molto bene. Non siamo riusciti a concretizzare. C'è una statistica delle ultime 5 gare: abbiamo tirato 80 volte verso la porta avversaria, ne abbiamo subiti 48: praticamente la metà, ma abbiamo fatto un gol e ne abbiamo subiti. Piovaccari, Salvemini, Rizzo... conta chi fa gol, produciamo e non ne facciamo. Dobbiamo essere più incisivi e cattivi sotto porta".

"Giocheremo per cercare il massimo"

"Sarà un Giugliano che ha giocato domenica come l'Avellino e siamo nel rush finale. Siamo sicuramente stanchi, ma allo stesso tempo vogliosi di poter fare un grande risultato perché, come nostra consuetudine, giocheremo per cercare il massimo. Abbiamo resettato tutto dopo la sconfitta a malincuore. Ma siamo consapevoli che stiamo facendo un buon calcio, siamo contenti delle prestazioni e arrabbiati per il risultato".

"In trasferta? Sarà come all'andata"

"Avverto sensazioni di una partita bella da affrontare come è stata quella giocata all'andata. Andremo lì per affrontare un'ottima squadra, una società che ha investito tanto. Le aspettative erano quelle di stare nei primi tre posti se non addirittura quelle di vincere il campionato. Siamo consapevoli che affronteremo un Avellino tosto, che ha vinto una gara importantissima contro il Foggia. Sarà una gara di impatto contro una squadra fisica, un'ottima squadra, ma loro ci rispetteranno perché sanno che siamo una squadra che gioca a calcio, con idee e ci faremo trovare pronti".