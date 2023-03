Giugliano-Avellino: le probabili formazioni, lupi tra continuità e gestione Alle 18 la sfida al "Partenio-Lombardi" per la trentaduesima giornata di campionato

Alle 18 sarà calcio d'inizio al "Partenio-Lombardi" per la sfida Giugliano-Avellino, gara valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie C (girone C). Gli irpini andranno a caccia della continuità dopo la vittoria scacciacrisi ottenuta nell'ultimo weekend. Il Giugliano punta a ritrovare il successo che manca dal 29 gennaio scorso.

La probabile formazione biancoverde

Equilibrio tra certezze e gestione delle risorse per l'Avellino dopo i segnali di ripartenza garantiti dai 3 punti conquistati con il Foggia, rallentati solo dai brividi per la rimonta subita dal doppio vantaggio. Pane tra i pali, con la coppia di centrali composta da Moretti (in ballottaggio con Auriletto) e Benedetti (prezioso sul 2-2 con la chiusura di testa sul rischio del sorpasso tentato dai rossoneri) e con Tito e Ricciardi esterni, a centrocampo può tornare Matera con Mazzocco e D'Angelo per comporre il trio in mediana. In attacco Marconi sarà la punta centrale con le novità per gli esterni offensivi, la maglia da titolare per Di Gaudio, decisivo col gol vittoria ai danni dei satanelli domenica scorsa, e Kanoute, al rientro dopo i due turni di squalifica.

Riecco Zullo e La Monica per i tigrotti

Il Giugliano si presenterà al "Partenio-Lombardi" per una gara casalinga sulla carta, ma che vivrà praticamente in trasferta, con il 3-5-2. Di Napoli ritrova La Monica e Zullo tra attacco e difesa.