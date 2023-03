Giugliano-Avellino 2-4, Rossi: "Stiamo provando a recuperare la fiducia" Il vice allenatore biancoverde: "Concediamo ancora troppo, ora la continuità"

L'Avellino conquista la seconda vittoria consecutiva. Dopo il successo casalingo contro il Foggia (3-2) gli irpini vincono anche contro il Giugliano. La gara, valida per la trentaduesima giornata nel girone C di Serie C, è terminata con il risultato finale di 2-4. Per i gialloblù reti di Felippe su rigore e di uno degli ex di turno, Scognamiglio. Per i biancoverdi i gol di Auriletto, Matera, Trotta dagli undici metri e Tounkara. Il prossimo impegno per la formazione di Rastelli sarà nuovamente sul sintetico del “Partenio-Lombardi”: appuntamento domenica per il match contro il Picerno, con calcio d'inizio alle 14:30.

"Sapevamo questa non fosse una gara facile. Non è stato semplice trovare gli spazi, siamo andati in vantaggio ma poi siamo stati ingenui a prendere il rigore complicandoci per l'ennesima volta la vita da soli. - ha spiegato Dario Rossi, vice di Rastelli, che ha scontato il turno di squalifica per l'espulsione rimediata con il Foggia - Il rosso ci ha agevolato e le caratteristiche di alcuni calciatori hanno rotto gli equilibri. In questo momento, stando ai dati, dietro stiamo concedendo troppo. Prendiamo atto di questo e cerchiamo di recuperare quella sicurezza che per una parte della stagione è stata la nostra forza”.

"Occorre ulteriore continuità"

“É stata una soddisfazione per tutti. Stiamo lavorando da un po' di mesi per ottenere il massimo da questo gruppo. Ci sono troppi alti e bassi e dobbiamo cercare di migliorare per ambire a qualcosa di grande. Ora è importante dare continuità ai risultati e in qualche gara decisiva possiamo dire la nostra”.