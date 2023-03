Giugliano-Avellino 2-4, Di Napoli: "Mi assumo la responsabilità di questo ko" L'allenatore gialloblù: "A questo punto del campionato non basta più la prestazione"

Il Giugliano subisce la seconda sconfitta consecutiva. Dopo il ko contro la Juve Stabia i tigrotti sono stati battuti anche dall'Avellino: il match, valido per la trentaduesima giornata nel girone C di Serie C, è terminata con il risultato finale di 2-4. Gli irpini si sono imposti con le reti di Auriletto, Matera, Trotta su rigore e, infine, Tounkara. A poco è servita la rete di Felippe dagli undici metri e il centro dell'ex Scognamiglio: Giugliano a quota 37 punti in classifica, alla pari del Taranto.

Il tecnico gialloblu: "Dovevo sostituire Zullo"

"Credo che oggi sono stato io a mettere in difficoltà la squadra non togliendo Zullo dopo la prima ammonizione. - ha spiegato il tecnico del Giugliano, Raffaele Di Napoli, nel post-gara - L'espulsione ha fatto sì che la qualità dell'Avellino facesse la differenza. Oggi ai ragazzi non si può dire nulla se non di perseverare su quanto stiano facendo. Noi, però, non demordiamo e siamo convinti di poter raccogliere ancora qualche punto per arrivare in una zona molto più tranquilla. De Rosa? Per noi è importante, ma non fa parte di me recriminare sugli assenti. Sapevamo fosse un campionato difficile, ma ora la prestazione non basta più. Serve concretizzare e credo che questa gara ci darà la giusta scossa”.