I convocati per Avellino-Picerno: lupi a caccia del tris Domani (ore 14.30) per gli irpini la sfida contro i lucani

Come già presentato da Massimo Rastelli nella conferenza stampa pre-gara, Pasquale Pane non sarà a disposizione dello staff tecnico per Avellino-Picerno, in programma domani (ore 14.30) al "Partenio-Lombardi". L'estremo difensore resta a riposo per la botta allo stermo rimediata nei minuti finali di Giugliano-Avellino.

Pane a riposo come Aya. Dall'Oglio sempre ai box

Fuori dalla lista dei convocati anche Ramzi Aya (riposo per un risentimento al ginocchio) e Jacopo Dall'Oglio (terapie), che resta lungodegente. L'Avellino spera di ritrovarlo quanto prima nel percorso, nel rush finale della stagione regolare con la prospettiva playoff.

I calciatori a disposizione dello staff tecnico

Portieri: 12 Marcone, 16 Pizzella;

Difensori: 2 Rizzo, 3 Tito, 6 Sottini, 13 Benedetti, 27 Ricciardi, 34 Auriletto, 39 Perrone;

Centrocampisti: 8 Garetto, 18 Mazzocco, 20 Casarini, 21 Matera, 28 Maisto, 72 D’Angelo;

Attaccanti: 7 Kanoute, 9 Gambale, 10 Russo, 14 Di Gaudio, 19 Tounkara, 29 Trotta, 31 Marconi.