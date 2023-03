Avellino, l'altalena prosegue: ora il Taranto e l'ex Capuano all'orizzonte Tredici ko in campionato, numeri da metà classifica, ancora utili per un posto playoff

Quattro sconfitte di fila, il rilancio con due vittorie consecutive, la chiusura del trittico al "Partenio-Lombardi" con un ko: l'altalena di risultati prosegue, l'Avellino non riesce mai a compiere il vero passo di continuità. Parte forte nel match con il Picerno, poi dal 30' subisce passo dopo passo il ritorno dei lucani, avanti al 55' con Santarcangelo e abili nel controllare la ripresa senza veri rischi. L'autogol di Sottini, a 5 minuti dal termine, fa calare il sipario sulla tredicesima sconfitta in campionato.

Tredici ko in campionato

Numeri da metà classifica per gol realizzati e subiti, per vittorie, pareggi e sconfitte e un'analisi post-gara che riassume le difficoltà nell'interpretare lo sviluppo dei match: come presentato dallo stesso Rastelli prima e al termine di Avellino-Picerno, a fine stagione sarà valutato il percorso, ricco di contraddizioni, nato già con la precedente gestione tecnica, ma con una sessione invernale di calciomercato che ha rinnovato i picchi massimi e minimi nel cammino.

Quarta sconfitta casalinga

La squadra capace di battere il Pescara, il Crotone e il Foggia e di pareggiare con il Catanzaro in casa ha perso contro il Giugliano, la Virtus Francavilla, la Viterbese e il Picerno al "Partenio-Lombardi": è uno dei valori da sintesi per il percorso ondivago dei biancoverdi, che restano aggrappati alla zona playoff (condivisione dell'ottavo posto con il Latina e la Virtus). Sabato, con calcio d'inizio alle 17.30, l'Avellino sarà ospite del Taranto e dell'ex, Capuano, distanti solo due punti dai lupi: un nuovo esame per la squadra di Rastelli.