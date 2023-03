Serie C: una big in uscita, un'altra in entrata. Il benvenuto della Lega Pro È solo marzo, ma il girone C prende già forma per la stagione 2023/2024

È stato il weekend delle prime promozioni con il Catanzaro in Serie B e il Catania in Serie C. All'Arechi ha fatto festa il popolo giallorosso. L'impianto di via Allende ha ospitato Gelbison-Catanzaro per rispondere all'esodo dei tifosi calabresi: la squadra di Vincenzo Vivarini ha conquistato la ventisettesima vittoria in campionato per il ritorno aritmetico in Cadetteria. "Congratulazioni per la vittoria del campionato di Serie C. - ha affermato il presidente della Lega Pro, Matteo Marani - Il Catanzaro ha vinto con grande merito, dimostrando organizzazione e passione. Auguro al club giallorosso il massimo delle soddisfazioni per il prossimo futuro".

Catanzaro in B, Catania in C: le parole del presidente Marani

In Serie D il Catania ha siglato l'ultimo passo per il ritorno tra i professionisti dopo una sola stagione. I rossazzurri hanno battuto il Canicattì per il +22 sul Locri al termine della ventottesima giornata. "Il ritorno in Lega Pro del Catania celebra l’eccellente lavoro svolto dalla società, dai suoi dirigenti, dallo staff tecnico e dai giocatori", ha aggiunto il massimo dirigente della Serie C per il nuovo benvenuto in Lega Pro al club etneo.