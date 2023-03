L'arbitro di Taranto-Avellino: ha già diretto un match dei lupi in stagione La designazione per il trentaquattresimo turno di campionato di Serie C

La gara Taranto-Avellino, valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C (girone C) e in programma sabato (ore 17.30) allo stadio Erasmo Iacovone, sarà diretta da Luca Cherchi della sezione di Carbonia, coadiuvato dagli assistenti, Francesco Valente della sezione di Roma 2 e Veronica Vettorel della sezione di Latina, e con Davide Di Marco della sezione di Ciampino quarto ufficiale.

Cherchi ha arbitrato l'ottavo di finale della Coppa Italia di Serie C

Il fischietto sardo ha già diretto l'Avellino in stagione, nel match terminato ai rigori (7-5) con l'eliminazione dei lupi in Coppa Italia di Serie C, negli ottavi di finale contro il Catanzaro. È l'unico precedente con gli irpini per Cherchi, che in passato ha incrociato anche il Taranto in una sola occasione: la vittoria della squadra ionica contro il Sorrento nel campionato di Serie D 2018/2019 (3-0). Cherchi ha fin qui arbitrato 20 gare (3 del girone A, 5 del girone B, 5 del girone C, una di Coppa Italia di Serie C, 3 di Primavera 1 e 3 di Primavera 2).