Taranto-Avellino: ripartenza con diversi dubbi, ecco quali Sabato (ore 17.30) la gara contro i rossoblu dell'ex Capuano per i lupi

Senza Federico Casarini, squalificato per un turno dal giudice sportivo, e con diversi dubbi per la sfida contro il Taranto. Così l'Avellino ha ripreso la preparazione per la gara contro i rossoblu, in programma sabato (ore 17.30) allo "Iacovone".

I rebus per il tecnico

Esito negativo per gli esami strumentali a cui si è sottoposto Simone Benedetti dopo lo scontro di gioco avvenuto nel corso di Avellino-Picerno: il difensore è a riposo per cure fisioterapiche e sarà rivalutato nel corso della settimana. Pasquale Pane non ha ripreso la preparazione: ancora ai box l'estremo difensore biancoverde. Riposo anche per Ramzi Aya, che si sta sottoponendo a cure per il risentimento al ginocchio. Sempre terapie per Jacopo Dall'Oglio, che resta lungodegente (è fuori da inizio 2023).

La ripresa della preparazione

Seduta pomeridiana di allenamento per i lupi: dopo una sessione video hanno lavorato in campo con esercitazioni tattiche specifiche concludendo l’allenamento con la classica partitella in famiglia.