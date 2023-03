Avellino: ancora riposo per due pedine verso Taranto Allenamento pomeridiano per i lupi al "Partenio-Lombardi"

Conferma del riposo per Pasquale Pane e per Simone Benedetti in casa Avellino. Il difensore si sottoporrà a nuovi accertamenti dopo l'esito negativo dei primi esami strumentali a cui si era sottoposto nelle scorse ore. Solo terapie, quindi, per Benedetti, destinato a non essere a disposizione di Massimo Rastelli per la gara contro il Taranto al pari di Ramzi Aya (terapie a causa di un risentimento al ginocchio) e del lungodegente Jacopo Dall'Oglio. Chance, invece, per Pane, ma l'estremo difensore dovrà firmare lo sprint nelle prossime ore.

L'allenamento

I biancoverdi si sono ritrovati al "Partenio-Lombardi" per una seduta pomeridiana. Dopo una prima parte di lavoro in palestra, sono scesi in campo impegnandosi in esercitazioni tattiche specifiche, partitelle a pressione e sviluppi offensivi.