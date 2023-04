Juve Stabia-Avellino, i convocati di mister Rastelli Lupi a Castellammare senza cinque pedine

In vista del match tra Juve Stabia ed Avellino, previsto per la trentacinquesima giornata del campionato di serie C, girone C, mister Massimo Rastelli ha diramato la seguente lista di convocati:

Portieri: 1 Pane, 12 Marcone, 16 Pizzella;

Difensori: 2 Rizzo, 6 Sottini, 27 Ricciardi, 34 Auriletto, 42 Moretti, 39 Perrone;

Centrocampisti: 5 Nkosi, 8 Garetto, 20 Casarini, 21 Matera, 28 Maisto;

Attaccanti: 7 Kanoute, 9 Gambale, 10 Russo, 14 Di Gaudio, 19 Tounkara, 31 Marconi, 36 Fusco.

Il Report degli infortunati

Ramzi Aya deve osservare qualche giorno di riposo per un risentimento al ginocchio.

Simone Benedetti osserverà qualche giorno di riposo e cure fisioterapiche in attesa di nuovi accertamenti.

Jacopo Dall’Oglio continuerà il programma di terapie per smaltire il suo infortunio.

Davide Mazzocco non è stato convocato per un affaticamento agli adduttori.

Marcello Trotta non è stato convocato per un’infrazione allo scafoide.