Avellino-Turris nel ricordo di Cecere: disposto il minuto di silenzio Sabato (ore 17.30) la gara al "Partenio-Lombardi" tra gli irpini e i corallini

La Lega Pro ha accettato la richiesta dell'Unione Sportiva Avellino e ha, quindi, autorizzato il minuto di silenzio in ricordo di Domenico Cecere, improvvisamente scomparso domenica all'età di 50 anni, prima del calcio d'inizio del match che vedrà i lupi affrontare la Turris sabato con calcio d'inizio alle 17.30. L'ex portiere dell'Avellino è stato anche calciatore del club corallino nella stagione 1995/1996.

Il comunicato ufficiale

"La Lega Pro, su richiesta dell’ U.S. Avellino 1912, ha autorizzato un minuto di silenzio in anteprima della gara Avellino – Turris per la prematura scomparsa di Domenico Cecere, ex portiere dell’Avellino", si legge nella nota della società biancoverde.

Foto: ufficio stampa U.S. Avellino 1912