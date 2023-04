Avellino-Turris: Fontana perde un difensore per la sfida al Partenio-Lombardi Juve Stabia - Avellino: ammenda di 900 euro per il club biancoverde

Dalle decisioni del giudice sportivo della Lega Pro per le gare dello scorso weekend arriva la conferma del quinto giallo stagionale rimediato da Francesco Di Nunzio nella gara persa dalla Turris ad Andria e, quindi, il difensore corallino non sarà a disposizione del tecnico, Gaetano Fontana, per la sfida di sabato (ore 17.30) contro l'Avellino allo stadio "Partenio-Lombardi". Ammenda di 900 euro, invece, per il club irpino.

Cinque biancoverdi ancora ai box

Nel frattempo, si conferma l'assenza di cinque biancoverdi nella preparazione verso il derby con la Turris. Riposo e terapie per Simone Benedetti. Solo terapie per Davide Mazzocco (affaticamento all’adduttore della coscia sinistra), Ramzi Aya (risentimento al ginocchio), Marcello Trotta (fastidio alla caviglia e infrazione allo scafoide) e recupero per Jacopo Dall'Oglio (infortunio al piede). Palestra e poi campo per esercitazioni tattiche specifiche e partitelle a pressione nell'allenamento pomeridiano al "Partenio-Lombardi" per i lupi.

La decisione del giudice sportivo

Ammenda di 900 all'Avellino "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere: 1 - lanciato sul terreno di gioco un fumogeno al 1° minuto del primo tempo da parte dei sostenitori posizionati in Curva Ospiti; 2 - danneggiato un tubo del wc e il pannello inferiore di una porta del bagno degli uomini del Settore Curva Ospiti loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. Misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto)".