Avellino-Turris per i playoff o per evitare i playout: tutto in gioco ovunque Decisivo il derby del Partenio-Lombardi, ma nel rush finale solo due squadre hanno chiaro il futuro

Ultimi tre turni della stagione regolare e nel derby Avellino-Turris, in programma sabato alle 17.30, c'è in palio il percorso di rilancio playoff per i lupi e di allungo sulla zona playout per i corallini. Irpini a quota 43 a -1 dalla Juve Stabia, che grazie al gol di D'Agostino nei secondi finali del derby giocato al Menti, ha superato in classifica l'Avellino, il Latina e il Giugliano, prendendosi il decimo posto, l'ultimo utile per accedere agli spareggi promozione. Turris a quota 37, reduce dalla pesante sconfitta rimediata ad Andria contro la Fidelis, in lotta con la Viterbese per evitare la retrocessione diretta. I passi compiuti dalle ultime tre della classifica riportano alla prospettiva playout, per alcuni turni in dubbio visto il distacco che si era venuto a creare.

Solo le prime due forze del girone sono sicure del percorso futuro

A tre giornate dal termine la Turris è fuori dalla zona rossa, ma ancora a rischio, con un solo punto di vantaggio sulla Gelbison, che ha deciso di esonerare nuovamente Esposito puntando su Galderisi per il finale di stagione. Tutto in gioco ovunque: nei fatti il solo Catanzaro, già promosso in Serie B, punta a chiudere a quota 99 la stagione regolare e pensa alla Supercoppa, con il Crotone già sicuro del secondo posto e del percorso nella fase finale degli spareggi promozione. Tutte le altre squadre scenderanno in campo per un obiettivo: la miglior posizione playoff, l'accesso agli spareggi, la salvezza diretta o tramite playout. Sabato, a partire dalle 14.30, via al 36° turno di campionato.