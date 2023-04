Avellino-Turris: 5 biancoverdi verso l'assenza nel derby Sabato (ore 17.30) la sfida tra gli irpini e i corallini. Le ultime dal "Partenio-Lombardi"

Allenamento mattutino per l'Avellino al "Partenio-Lombardi". I biancoverdi hanno lavorato direttamente sul sintetico con attivazione prima ed esercitazioni specifiche poi e partitella a tema per chiudere la sessione.

Sempre ai box Aya, Benedetti, Dall'Oglio, Mazzocco e Trotta

Si confermano cinque pedine ai box e destinati, quindi, all'assenza nel derby con la Turris, in programma sabato (ore 17.30) al "Partenio-Lombardi". Riposo e terapie per Simone Benedetti, terapie per Davide Mazzocco (affaticamento all'adduttore della coscia sinistra), Ramzi Aya (risentimento al ginocchio), Marcello Trotta (fastidio alla caviglia e infrazione allo scafoide) e percorso di recupero per Jacopo Dall'Oglio (Infortunio al piede).