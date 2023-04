Avellino: scelte obbligate verso il derby con la Turris Sabato (ore 17.30) la sfida tra gli irpini e i corallini al "Partenio-Lombardi"

Era già un periodo da dentro o fuori, lo è a maggior ragione dopo il gol firmato da Giuseppe D'Agostino per il ko dell'Avellino a Castellammare. I lupi sono distanti un solo punto dalla zona playoff, ma condividono l'undicesima posizione con il Latina e il Giugliano e tanto passerà per il secondo derby consecutivo, in programma sabato (ore 17.30). Al "Partenio-Lombardi" gli irpini ospiteranno la Turris, chiamata al rilancio dopo il ko di Andria e da solo +1 sulla zona rossa.

In 5 ai box, ma non solo

Scelte obbligate tra classifica e campo per Massimo Rastelli, che non ha ricevuto segnali di recuperi dall'infermeria. Stagione finita per Raffaele Russo. Ramzi Aya, Simone Benedetti, Davide Mazzocco, Marcello Trotta e il lungodegente Jacopo Dall'Oglio restano lontani dalla condizione utile per tornare a disposizione del tecnico. Inoltre, Sonny D'Angelo è reduce dal problema alla spalla accusato durante Taranto - Avellino e Simone Auriletto, nel corso di Juve Stabia - Avellino, ha stretto i denti per chiudere la gara. Gli ultimi due allenamenti chiariranno l'elenco dei convocati e le potenziali novità per Rastelli.