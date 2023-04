Avellino, ancora in 5 fermi ai box. Con la Turris ultima chiamata playoff Seduta mattutina per la truppa cdi Rastelli

Quella contro la Turris di sabato al Partenio è l'ultima chiamata playoff per l'Avellino e i lupi ci arrivano con le 5, solite, assenze di quest'ultimo periodo.

La squadra si è ritrovata questa mattina al Partenio – Lombardi per la seduta giornaliera di allenamento. I biancoverdi, dopo una prima parte di attivazione, hanno lavorato in esercitazioni tattiche specifiche concludendo la seduta con la classica partitella in famiglia.

Simone Benedetti ha continuato riposo e terapie.

Davide Mazzocco si è sottoposto a terapie per l’affaticamento all’adduttore della coscia sinistra.

Ramzi Aya ha continuato il programma di terapie dopo il risentimento al ginocchio.

Jacopo Dall’Oglio ha continuato il percorso di recupero per smaltire l’infortunio al piede.

Marcello Trotta ha continuato terapie per smaltire il fastidio alla caviglia e l’infrazione allo scafoide.