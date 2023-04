Avellino-Turris, i convocati di Rastelli: ritorna dopo 3 mesi Dall'Oglio Ancora assenti Aya, Benedetti e Trotta. Per Russo ormai stagione finita

In vista del match tra Avellino e Turris, previsto per la trentaseiesima giornata del campionato di serie C, girone C, mister Massimo Rastelli ha diramato la seguente lista di convocati:

Portieri: 1 Pane, 12 Marcone, 16 Pizzella;

Difensori: 2 Rizzo, 3 Tito, 6 Sottini, 27 Ricciardi, 34 Auriletto, 39 Persone, 42 Moretti;

Centrocampisti: 8 Garetto, 18 Mazzocco, 20 Casarini, 21 Matera, 23 Dall’Oglio, 28 Maisto, 72 D’Angelo;

Attaccanti: 7 Kanoute, 9 Gambale, 14 Di Gaudio, 19 Tounkara, 31 Marconi.

Report infortunati

Ramzi Aya sta continuando il percorso di recupero per un risentimento al ginocchio.

Simone Benedetti sta continuando il percorso di recupero per un trauma distorsivo al ginocchio.

Raffaele Russo è in attesa di sottoporsi ad intervento chirurgico.

Marcello Trotta sta continuando il percorso di recupero per un fastidio alla caviglia e per un’infrazione allo scafoide.