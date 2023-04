Avellino-Turris 0-1, D'Angelo: "Chiediamo scusa a tutta questa gente" Il centrocampista biancoverde: "Dobbiamo fare punti per questa maglia"

Secondo ko consecutivo per l'Avellino. La formazione di Rastelli, dopo il ko subito contro la Juve Stabia (2-1), esce sconfitta anche dal derby contro la Turris. Il match, valido per la trentaseiesima giornata nel girone C di Serie C, è terminato con il risultato finale di 0-1. A determinare il risultato è stata decisiva la rete di Contessa. Prima di decretare la fine della regular season, mancano solo due giornate: per i biancoverdi, alle porte c'è la gara contro la Fidelis Andria. Infine, il gong finale suonerà sul sintetico del "Partenio-Lombardi", in occasione del match contro il Monterosi. Dopo il triplice fischio della gara contro la Turris, ha parlato ai microfoni Sonny D'Angelo: “Siamo partiti malissimo e, a nome di tutta la squadra, chiedo scusa ai tifosi con il cuore in mano. Non è mai successa una cosa del genere. Poi, siamo rimasti in dieci e ci siamo ricompattati abbastanza bene. Playoff o playout, ora dobbiamo pensare a fare punti. Per questa gente e per questa maglia. Ora pensiamo prima alla Fidelis Andria e, infine, al Monterosi. In queste due gare dobbiamo ottenere il massimo”.