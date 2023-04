Avellino-Turris 0-1, Fontana: "Tre punti arrivati con convizione" Le parole dell'allenatore dei corallini dopo la vittoria di misura contro i biancoverdi

La Turris espugna il "Partenio-Lombardi" nel derby contro l'Avellino. I corallini, dopo la battuta d'arresto subita sul campo della Fidelis Andria, sono tornati alla vittoria: è bastata una rete di Contessa per festeggiare tre punti preziosi per la lotta salvezza. All'orizzonte, c'è la gara contro la Viterbese. Dopo il triplice fischio, ha parlato ai microfoni l'allenatore della Turris Gaetano Fontana: “Va sottolineato il modo in cui sono stati conquistati i tre punti. Ho sempre spinto i miei ragazzi ad andare oltre ciò che già conoscono e loro si sono spogliati delle vecchie abitudini per migliorare. La prestazione di oggi è figlia di un lavoro certosino. Venivamo da un ko inaspettato e meritato contro la Fidelis Andria, dunque abbiamo lavorato sulle nostre convinzioni”. Dopo, il commento riguardo la prestazione dei suoi: “L'Avellino ha chiuso gli spazi dopo l'espulsione di Casarini. Hanno abbassato il baricentro e credo che il merito della mia squadra sia stato quello di non accelerare subito. Poi è arrivato il gol. Nel primo tempo è stato fatto di più, ma anche nella ripresa è stato mantenuto il pallino di gioco”. In seguito, parole circa la crescita della sua squadra: “Da quando sono arrivato io, quella rosa che faceva pensare a una stagione differente non c'era. Il percorso della Turris va evidenziato perché non era la squadra di inizio campionato che doveva spaccare, piuttosto un gruppo che ha cercato di ritrovarsi lavorando su loro stessi”. Infine, alla domanda su Daniele Franco: “Ha faticato con me il primo mese. Ha dovuto cambiare gestione, ma dopo quel periodo è stato un crescendo. Oggi è stata una partita concreta di sostanza e qualità”.