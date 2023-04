Avellino: due pedine verso il recupero, ma un attaccante resta ai box Anche un difensore salterà sicuramente la trasferta di Andria

Simone Benedetti e Marcello Trotta si sono allenati parzialmente in gruppo. Prosegue la fase di reintegro dopo gli infortuni per il difensore e l'attaccante dell'Avellino e sarà decisivo l'ultimo allenamento, la rifinitura verso la sfida contro la Fidelis Andria, in programma domenica (ore 17.30) al "degli Ulivi", ma Massimo Rastelli dovrà fare a meno di Mamadou Kanoute.

Lavoro pomeridiano per i lupi

A meno di clamorose sorprese, nelle ore pre-gara, il senegalese resterà ai box. L'esterno offensivo non si è allenato: secondo stop consecutivo e riposo a causa di un risentimento al ginocchio. Resta out anche Ramzi Aya (programma di recupero per il risentimento al ginocchio sinistro). La squadra si è ritrovata nel pomeriggio allo stadio "Partenio-Lombardi" per la seduta di prerifinitura. I biancoverdi sono scesi direttamente in campo e dopo una prima parte di riscaldamento hanno lavorato con partitelle a tema ed esercitazioni tattiche specifiche.