"Andria squadra viva ma per noi sarà una finale da non sbagliare" Massimo Rastelli presenta il match del "Degli Ulivi" in programma domani alle 17.30

In vista del match tra Fidelis Andria ed Avellino, previsto per domenica 16 aprile 2023 alle ore 17.30, valevole per la 37^ giornata del campionato di Serie C, girone C, mister Massimo Rastelli è intervenuto questa mattina, nella sala stampa del Partenio Lombardi, per presentare la sfida.

Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore biancoverde.

Sul lavoro svolto in settimana: “La squadra si è allenata bene, abbiamo recuperato qualche uomo. Rispetto alle ultime settimane abbiamo sicuramente delle alternative in più. Siamo pronti ad affrontare questa gara difficile, non ci aspettavamo che potesse diventare così decisiva a questo punto della stagione però dobbiamo essere realisti e sapere che bisognerà affrontarla come una finale”.

Sulla Fidelis Andria: “Dal ritorno di Cudini è una squadra molto viva, ha ritrovato fiducia e convinzione anche con gli acquisti di gennaio che gli hanno dato ulteriore forza. Giocano a calcio, hanno delle idee e delle individualità importanti. Bisogna avere grande rispetto al di là della classifica”.

Sul divieto di trasferta per i tifosi biancoverdi: “I nostri tifosi per noi sono molto importanti, soprattutto fuori casa dove si fanno sentire e tanto volte è sembrato come se giocassimo tra le mura amiche. Dispiace ma credo che ci daranno una grande spinta anche da lontano e noi ci sentiremo più responsabilizzati cercando di ritornare da Andria con un risultato positivo”.