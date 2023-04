Andria-Avellino, i convocati: riecco Benedetti e Trotta ma non c'è Kanoute L'attaccante non disponibile per un risentimento al ginocchio

In vista del match tra Fidelis Andria ed Avellino, previsto per la trentasettesima giornata del campionato di serie C, girone C, mister Massimo Rastelli ha diramato la seguente lista di convocati:

Portieri: 1 Pane, 12 Marcone, 16 Pizzella;Difensori: 2 Rizzo, 3 Tito, 6 Sottini, 13 Benedetti, 27 Ricciardi, 34 Auriletto, 39 Persone, 42 Moretti;

Centrocampisti: 8 Garetto, 18 Mazzocco, 21 Matera, 23 Dall’Oglio, 28 Maisto, 72 D’Angelo;

Attaccanti: 9 Gambale, 14 Di Gaudio, 19 Tounkara, 29 Trotta, 31 Marconi.

REPORT

Ramzi Aya sta continuando il percorso di recupero per il risentimento al ginocchio sinistro.

Mamadou Kanoute non è stato convocato per un risentimento al ginocchio accusato in settimana.