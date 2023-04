Fidelis Andria-Avellino: le probabili formazioni, le scelte di Rastelli Alle 17.30 il calcio d'inizio della sfida al "degli Ulivi" per il penultimo atto nel girone C

L'ultima chiamata playoff e il passo salvezza: si uniscono due prospettive al "degli Ulivi" per l'Avellino, ospite della Fidelis Andria, che scenderà in campo per evitare la retrocessione diretta in Serie D e per costruire il playout negli ultimi 180 minuti della stagione regolare.

I pugliesi puntano su Micovschi nel reparto offensivo

L'Avellino si presenta ad Andria senza il lungodegente, Raffaele Russo, Ramzi Aya e Mamadou Kanoute, limitati da un risentimento al ginocchio. Tornano Simone Benedetti e Marcello Trotta nella lista dei convocati diramata da Massimo Rastelli, che dovrebbe puntare su Pasquale Pane tra i pali con la linea difensiva a 4 composta da Agostino Rizzo, Edoardo Sottini (in vantaggio su Simone Auriletto), Lorenzo Moretti e Fabio Tito. A centrocampo Antonio Matera con Davide Mazzocco e Sonny D'Angelo, in attacco Michele Marconi con Antonio Di Gaudio e Mamadou Tounkara esterni. La Fidelis si affiderà anche a Claudiu Micovschi, girato in prestito dall'Avellino al club pugliese nella sessione invernale di calciomercato.