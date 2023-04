Avellino ai playoff, salvo o ai playout: le combinazioni a 90' dal termine Biancoverdi ko ad Andria e in bilico verso l'ultimo match della stagione regolare del girone C

Altro ko, il sedicesimo in campionato, rimediato ad Andria contro la Fidelis (1-0) e nelle perplessità dell'ambiente l'Avellino ripartirà per l'ultima settimana di regular season con la certezza del risultato finale che ancora non c'è. A 90 minuti dal termine della stagione regolare del girone C i biancoverdi, con 43 punti, potrebbero ottenere un posto playoff, ma anche vivere i playout per la salvezza. La prospettiva più semplice, verso Avellino-Monterosi, in programma domenica (ore 17.30) al "Partenio-Lombardi", è la conferma in C per i biancoverdi senza post-season, ma ecco il dettaglio delle combinazioni.

Playoff

L'Avellino raggiunge il posto utile per gli spareggi promozione in caso di vittoria sul Monterosi e con la sconfitta della Juve Stabia, del Potenza, del Taranto e della Virtus Francavilla: è la combinazione più complicata, ma è quella che consente il sorpasso totale per il posto playoff. La vittoria sul Monterosi è decisiva per guardare eventuali parità e valori degli scontri diretti al termine del campionato.

Salvezza diretta

Gli irpini saranno salvi direttamente se battono il Monterosi o pareggiano con i laziali, ma può bastare anche la sconfitta o il pareggio del Messina a Taranto o la sconfitta o il pareggio della Fidelis Andria a Latina in caso di ko casalingo per i lupi. La salvezza diretta dell'Avellino può arrivare anche in caso di classifica avulsa con la Turris e il Messina.

Playout

C'è anche lo spettro playout. La combinazione con l'Avellino agli spareggi salvezza è la seguente: sconfitta della squadra di Rastelli contro il Monterosi e vittoria della Fidelis sul Latina, del Messina sul Taranto e della Turris sul Foggia, ma anche un pari dei corallini allo "Zaccheria".