Avellino: testa al Monterosi, ma anche al futuro Tutto in gioco negli ultimi 90 minuti della stagione regolare, ma non solo per il club biancoverde

È ripresa la preparazione in casa Avellino con Ramzi Aya e Mamadou Kanoute ai box: risentimento al ginocchio per il difensore e l'attaccante. Gruppo con il classico lavoro di riattivazione dopo la sconfitta rimediata ad Andria, la sedicesima in campionato, la terza consecutiva, la quarta nelle ultime cinque gare nel girone C. I numeri indicano in modo lampante la stagione degli irpini, ben al di sotto delle aspettative.

Tecnico e direttore sportivo

Massimo Rastelli ha preso il posto dell'esonerato Roberto Taurino con l'Avellino praticamente a ridosso della zona playout e a 90 minuti dal termine ha 3 punti di vantaggio sul quintultimo posto, con l'incertezza del risultato finale, con la prospettiva che si intreccia tra le speranze playoff, la salvezza diretta e lo spettro di disputare gli spareggi salvezza. È evidente la discussione interna sottotraccia con il tecnico sulla graticola da settimane, ma forte del contratto firmato nell'ottobre scorso e che scadrà il 30 giugno 2024 (ci sarebbe addirittura una clausola di estensione fino al 2025 in caso di esonero). Per il direttore sportivo, Enzo De Vito, invece, l'accordo è in scadenza (30 giugno 2023) e filtrano rumors di nuovi profili per il ds.

Ultima tappa in regular season: prezzi speciali per i biglietti

L'Avellino ha posto il Monterosi nel mirino, ma risulta chiara la valutazione in chiave futura legata al risultato stagionale, ancora in gioco. Per l'ultimo match della regular season il club ha lanciato l'iniziativa dei prezzi speciali dei biglietti per ottenere la massima spinta dal pubblico nonostante la crisi tecnica e di risultati.