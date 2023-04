Avellino: una novità per reparto contro il Monterosi Tuscia Domenica (ore 17.30) la sfida contro i laziali per i biancoverdi al "Partenio-Lombardi"

Ultimi dettagli verso l'epilogo della stagione regolare in casa Avellino. A meno di clamorose sorprese Massimo Rastelli non potrà contare su Ramzi Aya e Mamadou Kanoute per l'ultima sfida in campionato, la gara contro il Monterosi Tuscia, in programma domenica alle 17.30, giorno e orario per tutte le gare della trentottesima giornata del girone C di Serie C. Sono certe, invece, le assenze di Sonny D'Angelo, squalificato per un turno, e di Raffaele Russo, da stagione finita.

Riecco Casarini, due jolly per reparto

Senza quattro pedine, ma con il rientro di Federico Casarini in mediana dopo la giornata di stop forzato, causato dal doppio giallo rimediato nel derby con la Turris e con due jolly per reparto: Simone Benedetti in difesa e Marcello Trotta in attacco. Reduci da un periodo condizionato dagli infortuni, cercano lo sprint per essere titolari nel match contro i laziali. La prospettiva della salvezza diretta, ma anche dei playoff e dei playout: tutto in gioco negli ultimi 90 minuti della regular season per i biancoverdi.