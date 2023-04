Avellino-Monterosi: un centrocampista si ferma a scopo precauzionale Altri due biancoverdi sempre più destinati alla nuova indisponibilità

Movimento irregolare alla caviglia e Antonio Matera si è fermato nel corso dell'allenamento pomeridiano in casa Avellino. Il centrocampista sarà, ovviamente, rivalutato nelle prossime ore, ma rischia di non essere a disposizione di Massimo Rastelli per la gara contro il Monterosi Tuscia, l'ultima della regular season del girone C di Serie C, in programma domenica (ore 17.30) al "Partenio-Lombardi".

Sempre ai box Aya e Kanoute

Il tecnico non avrà a disposizione, a meno di clamorose sorprese, Ramzi Aya e Mamadou Kanoute. Anche oggi il difensore e l'attaccante hanno continuato i rispettivi programmi per recuperare dal risentimento al ginocchio. Sicure le assenze di Sonny D'Angelo, squalificato per un turno, e Raffaele Russo, da stagione finita. Il gruppo biancoverde ha sviluppato il classico programma di pre-rifinitura direttamente in campo focalizzandosi su esercitazioni specifiche e partitelle a tema.