I convocati di Avellino-Monterosi: un mediano salta l'ultimo turno Domani (ore 17.30) la sfida al "Partenio-Lombardi", epilogo in regular season per i lupi

Antonio Matera non è stato convocato da Massimo Rastelli e salterà l'ultimo match dell'Avellino in regular season, la gara casalinga contro il Monterosi Tuscia, in programma domani (ore 17.30) al "Partenio-Lombardi". Problema alla caviglia accusato in allenamento e il centrocampista non ci sarà al pari di Ramzi Aya e Mamadou Kanoute (percorso di recupero per il risentimento al ginocchio per il difensore e l'attaccante), dello squalificato Sonny D'Angelo e del lungodegente Raffaele Russo.

I calciatori a disposizione di Rastelli

Portieri: 1 Pane, 12 Marcone, 16 Pizzella;

Difensori: 2 Rizzo, 3 Tito, 6 Sottini, 13 Benedetti, 27 Ricciardi, 34 Auriletto, 39 Perrone, 42 Moretti;

Centrocampisti: 5 Nkosi, 8 Garetto, 18 Mazzocco, 20 Casarini, 23 Dall’Oglio, 28 Maisto;

Attaccanti: 9 Gambale, 14 Di Gaudio, 19 Tounkara, 29 Trotta, 31 Marconi, 36 Fusco.