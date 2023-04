Avellino-Monterosi, ultimo atto: ecco le probabili formazioni Si gioca al Partenio alle 17.30

Ultimi 90 minuti di regular season in Serie C e poi l'Avellino conoscerà il suo futuro al termine di una stagione tormentata. Contro il Monterosi ancora tutto in gioco, tra playoff, playout e salvezza diretta. Ecco le probabili formazioni del "Partenio-Lombardi"

AVELLINO (4-3-1-2): Pane; Rizzo, Moretti, Benedetti, Tito; Mazzocco, Casarini, Dall'Oglio; Di Gaudio; Marconi, Trotta. A disp.: Marcone, Pizzella, Perrone, Ricciardi, Auriletto, Sottini, Nkosi, Garetto, Maisto, Gambale Tounkara, Fusco. Allenatore: Rastelli.

MONTEROSI TUSCIA (3-4-2-1): Forte; Tartaglia, Giordani, Piroli; Burgio, Santoro, Parlati, Di Renzo; Carlini; Vitali, Costantino. A disp: Alia, Moretti, Gasperi, Rossi, Di Francesco, Lipani, Bittante, Tolomello, Della Pietra, Tonin, Di Paolantonio. Allenatore: Menichini.