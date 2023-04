Avellino-Monterosi, contestazione e fischi: "Solo per la maglia, lupo nel cuore" Al Partenio un match che vale una stagione

Avellino-Monterosi al Partenio vale una stagione. Contestazione in curva con i tifosi della Sud posizionati nell'anello inferiore in segno di protesta. All'ingresso in campo delle squadre bordata di fischi e campeggia lo striscione nella gradinata superiore vuota “Abbiamo il lupo nel cuore” mentre un altro, posizionato nell'anello inferiore, recita “Solo per la maglia”. Nei primi minuti della sfida cori contro Rastelli, De Vito e la società con gli applausi di tutto lo stadio.