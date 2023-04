Avellino, l'ultima figuraccia: ko 0-2 ma salvo grazie ai risultati delle altre Vittoria del Monterosi mai in discussione. Dura contestazione dei tifosi nell'arco dei 90 minuti

Avellino-Monterosi al Partenio vale una stagione. Rastelli si affida ancora al 4-3-1-2 e rilancia Benedetti in difesa con Sottini preferito a Moretti e Auriletto. A centrocampo Maisto con Dall'Oglio e Casarini. In attacco tandem Marconi-Gambale.

Contestazione in Curva con i tifosi della Sud posizionati nell'anello inferiore. All'ingresso in campo delle squadre bordata di fischi e campeggia lo striscione nella gradinata superiore vuota “Abbiamo il lupo nel cuore” mentre un altro recita “Solo per la maglia”. Nei primi minuti cori contro Rastelli e la società, con gli applausi di tutto lo stadio.

Primo tempo

In avvio Monterosi subito insidioso, poi, dopo dieci minuti, si fa vivo l'Avellino con Dall'Oglio. Al 25' l'ex Forte disinnesca un colpo di testa di Sottini. Gli irpini fanno la partita ma non affondano i colpi.

Dall'altra parte un altro ex, Bittante, si fa vedere con un colpo di testa alto sulla traversa. Non succede null'altro fino all'intervallo, primo tempo mediocre degli irpini, subissati dai fischi dei tifosi.

Secondo tempo

Ad inizio ripresa piove sul bagnato per i padroni di casa quando Costantino sfrutta una carambola e batte Pane. L'Avellino non reagisce e becca anche il secondo, al 64', ancora con uno scatenato Costantino.

La partita a questo punto scivola via mestamente in un clima di contestazione. Da segnalare una bella parata di Forte su Casarini.

Ultima, ennesima mortificazione per l'Avellino che perde anche con il Monterosi ma si salva soltanto grazie ai risultati delle altre. Va in archivio una stagione fallimentare.