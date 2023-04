Avellino in silenzio stampa: si pensa già al post Rastelli Biancoverdi salvi, ma l'epilogo è amaro

L'Avellino chiude il suo campionato 2022-23 con la sconfitta casalinga contro il Monterosi. A piegare la formazione di Rastelli è stata una doppietta di Costantino. La stagione sportiva degli irpini si è conclusa con la sua matematica salvezza per effetto del ko della Turris sul campo del Foggia. Nonostante i biancoverdi abbiano raggiunto il mantenimento della categoria anche per il prossimo anno, continua a regnare lo sconforto e il malumore tra i supporters irpini per una stagione del tutto fallimentare. Anche sugli spalti del "Partenio-Lombardi", fin dal fischio d'inizio nel match contro i laziali, la tifoseria ha contestato squadra e società con cori e striscioni. Infine, la società biancoverde ha comunicato il silenzio stampa.

"La Proprietà dell' Unione Sportiva Avellino, nel considerare inopportuna ogni altra dichiarazione, scusandosi anticipatamente con gli organi di stampa, ha deciso di evitare ogni esposizione mediatica ai propri tessarati componenti il gruppo di lavoro della prima squadra.

Agli stessi, calciatori e staff tecnico compreso, è già stata comunicata la sospensione momentanea dell'attività agonistica che riprenderà nella giornata di mercoledì 3 maggio. Tale periodo sarà utile alla Proprietà per cominciare in serenità a fare le giuste riflessioni, in virtù della futura programmazione".