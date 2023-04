Avellino-Monterosi 0-2, Forte: "Dispiace per i lupi. Bravi noi a crederci" Le parole del portiere laziale, ex di giornata

“Ci abbiamo sempre creduto, lottando gara dopo gara. Questa salvezza è arrivata con sacrificio, sapevamo fosse dura ma avevamo chanche che ci volevamo giocare al mille per mille. Per no noi è una gioia immensa. Noi abbiamo fatto la partita che dovevamo, a parte un colpo di testa nel primo tempo non abbiamo rischiato tanto. Vedendo anche i risultati dagli altri campi e facendo 0-2 per noi è diventato molto più facile. Ci sta soffrire un po' in queste gare. Mi dispiace per l'Avellino, ho così rispetto per questa maglia quindi non ho niente da dire a riguardo. Purtroppo sono problemi che deve vedere chi di dovere. Io non ho mai detto una parola nonostante fossi fuori rosa. Io ancora non so perché sono stato mandato via. Per mesi mi sono spogliato nello spogliatoio ospite, quindi non so quale sia il male oscuro dell'Avellino. Sono stato entusiasta di venire al Monterosi e ora ce ne andiamo serenamente in vacanza”. Cosi nel post-partita il portiere del Monterosi, Francesco Forte.