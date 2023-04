I verdetti della Serie C: ecco come si riparte per playoff e playout La situazione nei tre gironi, ma i ricorsi e i procedimenti possono cambiare la post season

Terminate le regular season dei gironi cresce l'attesa per playoff e playout in Serie C. Nel consiglio direttivo straordinario della Lega Pro si è discusso dei procedimenti pendenti dinanzi alla giustizia sportiva che coinvolgono alcuni club e in virtù dei ricorsi si è deciso di rinviare la riunione tra le squadre che avrebbero dovuto partecipare ai playoff", programmata per ieri.

Il dubbio Siena e i ricorsi nel girone C

"Nel corso della prossima riunione di consiglio, in programma il 27 aprile, sarà fatto il punto della situazione e saranno prese eventuali nuove decisioni", si legge nel comunicato della Lega Pro, che vuole aprire la post season solo con la certezza delle classifiche. Sembra allontanarsi la possibilità di iniziare i playoff già domenica con la prospettiva dell'11 maggio per il via.

La posizione del Siena, oggi nella griglia della prima fase playoff, è in bilico: rumors di nuovo deferimento per il club toscano, già penalizzato di due punti. In chiave playout ci sono, invece, i ricorsi di Monterosi, salvo, Imolese, pronto agli spareggi, e Viterbese, retrocesso e in attesa del verdetto al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni.

Avellino salvo al di là di novità in classifica

La posizione dell'Avellino è blindata dall'aritmetica e da tutte le combinazioni, anche in caso di novità per la graduatoria finale: la squadra biancoverde è salva con la quota 43 e in tutte le possibili classifiche avulse dopo una stagione anonima nel girone C.

La prospettiva

Girone A

Promossa: Feralpisalò

Playoff: Pordenone, Lecco, Pro Sesto, Vicenza (vincitrice Coppa Italia)

Prima fase playoff: Padova-Pergolettese, V. Verona-Novara, Renate-Arzignano

Playout: Mantova-Albinoleffe, Sangiuliano-Triestina

Retrocessa: Piacenza

Girone B

Promossa: Reggiana

Playoff: Cesena, V. Entella, Carrarese

Prima fase playoff: Gubbio-Rimini, Pontedera-Siena, Ancona-Lucchese

Playout: V. Pesaro-Imolese, Alessandria-S. Donato

Retrocessa: A. Montevarchi