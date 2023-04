Avellino: 8 rientri, 5 in uscita e quanti dubbi in rosa con l'incognita tecnico Rosa profonda, ma ricca di rebus: il dettaglio sull'elenco dei calciatori biancoverdi

Dall'altalena di risultati alla crisi infinita che ha portato la squadra a salvarsi all'ultima giornata, ma anche e soprattutto grazie ai risultati dagli altri campi, l'Avellino ripartirà con una rosa profonda, ma ricca di incognite e con il dubbio che si lega allo staff tecnico. È evidente la fase di analisi, sottotraccia, a fari spenti, aperta dalla società irpina che ha preferito il silenzio con il sipario su una stagione anonima. A quanto pare, la scelta della proprietà sarà quella di affidarsi a un direttore generale con l'ingresso, quindi, di una nuova figura nell'organigramma. Spicca sempre il profilo di Ernesto Salvini, protagonista nelle due promozioni del Frosinone in Serie A e che a Siena negli ultimi mesi è stato prima ds e poi dg.

Ecco chi saluterà sicuramente l'Irpinia

Sono ben 34 (35 inserendo nella lista Marius Andrei Mocanu, in prestito in Serie D) i calciatori nell'orbita biancoverde. In uscita ci sono 5 pedine: terminano i prestiti di Diego Gambale, che tornerà all'Aquila Montevarchi, retrocesso in D (quindi sarà svincolato) e di Edoardo Sottini, girato ai biancoverdi dalla Triestina con l'ok dell'Inter, e, inoltre, sono in scadenza i contratti (30 giugno 2023) con Mario Perrone, Antonio Pizzella e, soprattutto, Antonio Di Gaudio, condizionato da lunghe pause per infortunio nel biennio all'ombra del Partenio (mai protagonista per quanto si aspettava la piazza nel 2021).

Le pedine che torneranno per il 2023/2024

Sono, invece, 8 i calciatori che a luglio torneranno in Irpinia per fine prestito. Nella rivoluzione di gennaio definita dal ds, Enzo De Vito, e dal tecnico, Massimo Rastelli, che non ha sortito gli effetti sperati, sono stati ceduti a titolo temporaneo Tommaso Ceccarelli e Jacopo Murano (i due attaccanti giocheranno i playoff rispettivamente con il Picerno e il Potenza), ma anche Daniele Franco, Giuseppe Guadagni, Claudiu Micovschi, Vincenzo Plescia, Gianmaria Zanandrea e Julian Illanes: tutti legati all'Avellino per altri 12 mesi a eccezione di Illanes (2025). Questi aspetti saranno determinanti nella decisione che sarà presa per la panchina.

La proprietà sarà chiamata a incrociare, come già accaduto la scorsa estate, le volontà dei tesserati e le esigenze del club, ma con la speranza, questa volta, di aprire un ciclo diverso, di reale ripartenza. I rebus risultano palesi nell'elenco con i campanelli d'allarme anche nella lista di chi ha vissuto tutta l'annata in biancoverde, ma con stop lunghi per infortunio (Ramzi Aya e Jacopo Dall'Oglio) o con prestazioni sottotono e al di sotto della sufficienza. La vera nota lieta nella rosa è Raffaele Russo, però sfortunato nel finale di stagione con la lesione del legamento crociato anteriore rimediata nella trasferta di Castellammare di Stabia e che l'ha costretto all'operazione e a una lunga fase di recupero.

I calciatori nell'orbita biancoverde

30 giugno 2023

Di Gaudio, Gambale (prestito con diritto di riscatto dall'Aquila Montevarchi), Mocanu (in estate al Vastogirardi, da gennaio al Nuova Florida), Pizzella, Perrone, Sottini (prestito dalla Triestina con assenso dell'Inter)

30 giugno 2024

Auriletto, Casarini, Ceccarelli (da gennaio al Picerno), Franco (da gennaio alla Turris), Garetto, Guadagni (da gennaio alla Recanatese), Kanoute, Marcone, Matera, Micovschi (da gennaio alla Fidelis Andria), Murano (da gennaio al Potenza), Plescia (in estate alla Carrarese, da gennaio al Piacenza), Ricciardi, Russo, Tito, Trotta, Zanandrea (da gennaio al Piacenza)

30 giugno 2025

Aya, Benedetti, Dall'Oglio, D'Angelo, Illanes (da gennaio al Novara), Mazzocco, Marconi, Moretti (diritto recompra Inter), Rizzo, Tounkara (prestito con obbligo di riscatto dal Cittadella)

30 giugno 2026

Maisto, Pane