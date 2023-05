Il Siena saluta Salvini. Rastelli può ripartire con l'Avellino: lo scenario Il club toscano non giocherà i playoff: 4 punti di penalizzazione. La Recanatese agli spareggi

Quanto oramai chiaro da giorni sta per diventare ufficiale in casa Avellino. Il primo dettaglio è arrivato. Reduce dalla penalizzazione di 4 punti e dall'esclusione dai playoff, il Siena ha comunicato di aver ricevuto le dimissioni di Ernesto Salvini, il club toscano ha sottolineato di aver preso atto della decisione e che era già al lavoro per cambiare l'organigramma per la prossima stagione: ha, quindi, accettato l'uscita del dirigente laziale, che diventerà il direttore generale dell'Avellino. La società irpina ha deciso di ripartire con Salvini e con una carica nuova per il futuro.

Possibile conferma per il tecnico

Nelle prossime ore ci sarà l'ufficialità dell'arrivo in biancoverde e la prima scelta da prendere sarà sul tecnico con la posizione di Massimo Rastelli che resta in bilico, ma con maggiori chance di prosecuzione della seconda avventura all'ombra del Partenio. L'allenatore è reduce da un'annata aperta con una buona fase di rilancio dopo la gestione Taurino da ottobre a dicembre, ma che non ha portato al vero cambio di passo, atteso da gennaio in poi, a maggior ragione dopo la sessione invernale di calciomercato, terminata con l'acquisto di Michele Marconi.

Equilibrio tra staff e rosa

L'Avellino ha chiuso il campionato in piena crisi tecnica e con la sola salvezza diretta, ottenuta anche grazie ai risultati maturati sugli altri campi. Rastelli è forte dell'accordo firmato nell'autunno scorso con scadenza 2024 e con prolungamento automatico fino al 2025 in caso di esonero. L'aspetto contrattuale pesa, ma non sarà l'unico nella valutazione che sarà fatta dalla proprietà e da Salvini nei prossimi giorni. Da una parte c'è il tecnico, dall'altra c'è una rosa reduce da una stagione chiusa nel peggiore dei modi e che presenterà 8 rientranti dai prestiti, 8 pedine che Rastelli e il direttore sportivo uscente, Enzo De Vito, avevano ritenuti non decisivi per la seconda parte della stagione: riprova dell'equilibrio da centrare nella ripartenza e nella costruzione del futuro per puntare a un vero rilancio dopo due campionati chiusi con tanti interrogativi.

Gli ultimi comunicati del club toscano

"Acr Siena 1904 SpA comunica di aver ricevuto in data odierna le dimissioni del Direttore Generale Ernesto Salvini. La Società prende atto della decisione del dirigente sportivo e comunica, tuttavia, che era già al lavoro per la modifica del nuovo organigramma in vista della stagione sportiva 2023/24.

"Acr Siena 1904 SpA prende atto della decisione odierna del Tribunale Federale Nazionale e come già fatto in passato non rinuncerà a tutelare le proprie ragioni in ogni grado di giudizio. Al tempo stesso rimane l'amaro in bocca per non aver potuto meritatamente giocare i playoff conquistati sul campo. Questo non cancella un campionato ben al di sopra di quelli che erano stati gli obiettivi prefissati e getta una base solida sulla quale è già in lavorazione la nuova stagione sportiva 2023-2024.

La Società ha comunicato ai giocatori, staff tecnico e Gruppo Squadra che l'attività agonistica è stata sospesa a tempo indeterminato".