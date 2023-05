Avellino, test a Crotone. Quante sorprese nel primo turno nazionale playoff Alle 10.45 l'allenamento congiunto con i pitagorici: ben 12 assenti nel gruppo della prima squadra

Diciotto reti in cinque gare e tante sorprese nell'andata del primo turno nazionale playoff di Serie C. Il Lecco vola sul 2-0 ad Ancona, ma si fa riprendere dai marchigiani per il 2-2 finale. L'Audace Cerignola domina contro il Foggia (4-1), raggiungerà lo "Zaccheria" con 3 gol di vantaggio e, quindi, con i satanelli costretti a vincere con 3 gol di scarto per ottenere il pass per il secondo turno nazionale, in pratica il quarto di finale promozione. In caso di parità sui 180 minuti il pass sarà a disposizione del club "testa di serie", che hanno giocato la gara di ritorno in casa.

Il Gubbio stende la Virtus Entella, che ha sfiorato la promozione diretta in B, con due gol in avvio di ripresa: la squadra allenata dall'ex tecnico dell'Avellino, Piero Braglia, tiene il doppio vantaggio (2-0) anche in inferiorità e potrà anche perdere con una sola rete di divario a Chiavari per accedere al turno successivo. Il Vicenza limita i danni a Sesto San Giovanni trovando il gol del -1 a pochi secondi dal termine (2-1 Pro Sesto). Il Pescara passa in vantaggio, si fa riprendere e sorpassare dalla Virtus Verona. Poi, a 10 dal termine, arriva il 2-2 finale. Lunedì si disputeranno le gare di ritorno: Crotone, Cesena e Pordenone attendono le cinque vincenti per il sorteggio del secondo turno nazionale playoff. I pitagorici ospiteranno l'Avellino alle 10.45 per un allenamento congiunto: ben dodici gli assenti nel gruppo squadra per gli irpini.

I risultati

Serie C - Playoff

Primo Turno Nazionale - Andata

Ancona - Lecco 2-2

Audace Cerignola - Foggia 4-1

Gubbio - Entella 2-0

Pro Sesto - LR Vicenza 2-1

Virtus Verona - Pescara 2-2