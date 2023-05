Avellino: Casarini angelo del fango nel ritorno a casa Volontario a Sant'Agata sul Santerno in compagnia di famiglia e amici

Venerdì l'allenamento congiunto a Crotone con l'impiego dal 7' della ripresa, sabato l'ultima seduta al "Partenio-Lombardi" con il rompete le righe, domenica a Sant'Agata sul Santerno, ma non in vacanza, bensì a prestare soccorso e assistenza: è stato questo il weekend di Federico Casarini. Nelle scorse ore il centrocampista dell'Avellino ha raggiunto una delle località colpite dall'alluvione che ha interessato tanti comuni dell'Emilia-Romagna. Per il mediano biancoverde, carpigiano, il ritorno a casa è stato da angelo del fango in compagnia di famiglia e amici.

Soccorso e assistenza nei comuni colpiti dall'alluvione

Casarini, legato all'Avellino con un contratto fino al 30 giugno 2024, firmato nella scorsa estate, sarà a disposizione dello staff tecnico irpino a partire dal ritiro che il club definirà fuori regione nel mese di luglio dopo il classico periodo di off-season iniziato ufficialmente sabato scorso con la sospensione dell'attività della prima squadra per consentire ai tesserati addetti al settore sportivo, con contratti federali ratificati, di poter usufruire delle ferie così come disciplinato dagli accordi collettivi di categoria. Ferie che per Casarini sono iniziate rispondendo all'emergenza che sta vivendo la sua regione.