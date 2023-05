Avellino: un biancoverde è ancora al "Partenio-Lombardi", le ultime Ore decisive per l'organigramma con Salvini in uscita: un irpino nelle idee societarie

L'Avellino ha determinato ha la sospensione dell'attività della prima squadra per consentire ai tesserati addetti al settore sportivo di poter usufruire delle ferie come disciplinato dagli accordi colletivi di categoria, ma per Federico Casarini e Raffaele Russo sono soprattutto ore di lavoro. Il centrocampista carpigiano ha raggiunto Sant'Agata sul Santerno, uno dei tanti comuni dell'Emilia-Romagna per prestare soccorso e assistenza: angelo del fango, quindi, in compagnia di famiglia e amici.

Russo accelera sul sintetico

L'attaccante partenopeo prosegue, invece, la fase di riabilitazione nata subito dopo l'intervento al legamento crociato anteriore. Russo lavora al "Partenio-Lombardi" con la supervisione del responsabile performance dell'US Avellino, Pietro La Porta, con l'obiettivo di accelerare prima dell'estate nel recupero dal brutto infortunio rimediato nei primi secondi del derby contro la Juve Stabia, che ha posto fine all'annata sportiva dell'ex Messina, nota lieta nella stagione dei biancoverdi: corsa sul sintetico dell'impianto sportivo avellinese per Russo, a caccia dello sprint prima della pausa e del ritiro estivo: rispetto alla prima indicazione con Fiuggi favorita sulle altre potenziali sedi, il club irpino sta pensando all'Abruzzo. Sono ore decisive sul fronte dirigenziale con Ernesto Salvini che si allontana e con l'idea del duo Salvatore Di Somma - Bruno Iovino nell'organigramma.