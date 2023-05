Festa sull'Avellino: "Il silenzio? Vuol dire che stanno programmando" Il commento del sindaco del capuologo irpino sulla fase di stand-by del club biancoverde

"Il silenzio non fa mai male. Quando viene osservato è sintomo di una fase di riflessione, programmazione, progettazione". Così il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha commentato il momento in casa Avellino, di stand-by in attesa dei primi annunci per il campionato 2023/2024: "Sono convinto che stiano lavorando alacremente per la prossima stagione, ma non solo e credo che sia un aspetto positivo. Sui ruoli attendo le decisioni che verranno comunicate e poi le valuteremo dopo averne preso atto. - ha spiegato il primo cittadino a margine della presentazione degli Sport Days - Conoscendo Angelo D'Agostino e l'intera famiglia, è un uomo abituato a vincere, a non mollare, a non arrendersi. Ho accolto anche con piacere questa fase di silenzio e di riflessione. Vuol dire che stanno programmando, magari senza lasciarsi andare a una delusione che ha colpito un po' tutti rispetto alla fine della scorsa stagione e, quindi, sono convinto che sicuramente non molleranno, sicuramente coltivano grandi ambizioni e sono sempre più convinto che in questo momento rappresentino l'unica vera certezza nel calcio che l'Irpinia possa offrire. Su questo non temo smentite".

Sul bando di concessione del "Partenio-Lombardi"

"È stata pubblicata la gara come la legge ci ha imposto per la durata di due anni per dare in concessione la struttura. È cambiata la normativa. Normalmente ogni anno veniva sottoscritta la convenzione con la società che svolgeva il campionato professionistico di maggiore rilevanza. La norma è cambiata e abbiamo pubblicato questo bando e tra qualche giorno ci sarà la scadenza e vediamo anche rispetto ai lavori che dovranno essere effettuati. 70mila euro per il manto erboso? L'intervento è di competenza del Comune. Vediamo però se dovesse occorrere l'intervento per altri lavori e come si concluderà la gara per l'affidamento biennale della struttura".