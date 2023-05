Avellino-Perinetti, venerdì potrebbe essere il giorno buono Il dg domani si gioca la salvezza in cadetteria contro il Cosenza

L'Avellino aspetta l'esito del playout di serie B tra Brescia e Cosenza in campo domani al Rigamonti per legarsi all'esperto dg Giorgio Perinetti, ancora impegnato con i lombardi per centrare la salvezza in cadetteria.

Non sembrano però esserci ostacoli alla conclusione favorevole della trattativa che dovrebbe portare Perinetti in irpinia con un triennale. Già venerdi potrebbe essere il giorno buono per l'incontro con la famiglia D'Agostino a Montefalcione.

Ma sono giorni cruciali anche per il futuro degli altri club campani. A Castellammare conferenza stampa del presidente Langella per chiarire sulle voci di una possibile cessione.

“Sono disposto ad uscire ma mi devono dimostrare continuità con la mia gestione. Al momento non c’è alcuna trattativa in corso. Lomonaco si era fatto avanti per acquisire il club ma poi è saltato tutto, non ho visto chiarezza. Con Novellino e Di Bari abbiamo un incontro la prossima settimana per verificare le cose, per chiarire le nostre pretese se sono in linea con le loro e ci riserviamo poi di prendere una decisione sul prosieguo”.

Intanto la Gelbison, sul fronte ripescaggi, resta alla finestra ma il presidente Puglisi è ottimista per vivere un altra stagione in terza serie