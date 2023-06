Avellino-Perinetti: si accelera con due profili nello staff Il Brescia sta definendo il nuovo progetto nella ripartenza in C senza il dirigente capitolino

Il Brescia sta definendo il nuovo corso dopo la retrocessione in Serie C, Giorgio Perinetti è in uscita dal club lombardo e si trasferirà in Irpinia. Quanto ormai chiaro da giorni sta finalmente prendendo forma con l'addio anticipato per il dirigente capitolino dall'organigramma delle rondinelle. Massimo Cellino resta il proprietario del Brescia e pensa a Renzo Castagnini per la ripartenza: riprova dell'evoluzione societaria con Perinetti destinato a raggiungere presto Avellino per iniziare una nuova avventura in carriera.

Manca poco per il via del restyling

Anche all'ombra del Partenio il ruolo che occuperà sarà quello di responsabile dell'area tecnica, di legame tra la proprietà e lo staff dirigenziale e tecnico perché Perinetti avrà due collaboratori: Pierfrancesco Strano per l'area scouting e Luigi Condò da direttore sportivo. Lo sprint è dietro l'angolo, manca solo la finalizzazione, attesa da giorni dall'ambiente biancoverde dopo più di 40 giorni di silenzio con soli comunicati stampa, l'ultimo quello di ieri con l'annuncio di un dettaglio già certo, la risoluzione consensuale con il ds Enzo De Vito.