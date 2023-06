Avellino: Perinetti-Rastelli per il futuro progetto tecnico, le ultime C'è sempre la questione stadio da risolvere dopo il bando per la gestione andato deserto

C'è grande attesa per il primo contatto diretto tra Giorgio Perinetti e Massimo Rastelli per aprire davvero il discorso relativo al progetto tecnico, al restyling della rosa dell'Avellino. Nelle scorse ore, praticamente subito dopo la firma sul contratto, il direttore dell'area tecnica della società biancoverde ha incontrato il responsabile del settore giovanile, Giuliano Capobianco, il segretario, Alessandro Guarino, aprendo quindi il capitolo che richiama alle formazioni under, dando continuità all'ingresso di Pierfrancesco Strano, che sarà il responsabile dell'area scouting e che avrà come collaboratore Mario Aiello, entrato nell'organigramma del club irpino nell'autunno scorso.

Il contatto diretto con l'allenatore

Successivamente Perinetti ha avuto modo anche di confrontarsi sullo staff medico per inquadrare l'obiettivo di superare un limite riscontrato con forza nelle ultime annate, quello degli infortuni in serie che hanno reso ancora più complicato il lavoro tecnico-tattico per una rosa reduce da ben due annate prive di reali sussulti. Ora l'incontro, o comunque il contatto diretto, tra Perinetti e il tecnico può portare alla conferenza di presentazione, tanto attesa dall'ambiente dopo l'arrivo dei tre nuovi dirigenti (Luigi Condò è il direttore sportivo). Inoltre, tiene banco il rebus stadio dopo il bando per la gestione del "Partenio-Lombardi" andata deserta e la sospensione dell'erogazione dell'acqua da parte di ACS, avvenuta a inizio settimana: tanti dettagli da unire nella programmazione 2023/2024.