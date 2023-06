L'Avellino riparte con Rastelli: incontro con la dirigenza Domani dovrebbe essere il giorno della conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto

L'incontro in mattinata ha determinato la conferma di quanto prefigurato nel corso delle settimane d'attesa. L'Avellino ripartirà da Giorgio Perinetti, direttore dell'area tecnica, Luigi Condò, direttore sportivo, Pierfrancesco Strano, responsabile dell'area scouting con Mario Aiello nello staff, e Massimo Rastelli. Riunione a Montefalcione tra il tecnico, i nuovi dirigenti e la proprietà nella sede di Montefalcione ed è stato centrato il punto d'incontro nell'evoluzione societaria che ha portato alle novità nell'organigramma, ma anche alla permanenza dell'allenatore, che si era legato nell'autunno scorso con il club fino al 30 giugno 2024 con prolungamento fino al 2025 in caso di esonero. Nelle prossime oreci sarà una conferenza stampa in cui le parti presenteranno il nuovo progetto tecnico per la ripartenza dopo due stagioni prive di reali sussulti e con un epilogo in piena crisi di risultati.

"Solo un saluto, poi parliamo domani": così Rastelli all'uscita dall'incontro ed è riprova dell'appuntamento ormai fissato, in calendario per dare il via al nuovo ciclo dopo le settimane di attesa vissute dall'ambiente irpino lungo il mese di maggio. Prende sempre più forma il nuovo Avellino, chiamato al restyling della rosa. Nella giornata di ieri il sindaco, Gianluca Festa, ha firmato la concessione d'uso dello stadio a favore del club per l'iscrizione al campionato, ma c'è ancora da definire il piano relativo alle gare e agli allenamenti dopo il bando per la gestione andato deserto.