L'Avellino riparte da Russo. Primi contatti in chiave mercato Lista definita dallo staff tecnico e dirigenziale tra obiettivi e novità in entrata e in uscita

Sarà rinnovo per Raffaele Russo con l'Avellino. La vera nota lieta della rosa biancoverde nella stagione 2022/2023 è al lavoro per accelerare i tempi del recupero dall'intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, determinato dall'infortunio rimediato nei primi secondi del derby giocato a Castellammare contro la Juve Stabia il 2 aprile scorso. Nei giorni successivi l'attaccante si è sottoposto all'operazione che l'ha costretto allo sprint estivo ed individuale, ma che comunque lo porterà a un lungo stop. L'Avellino aveva immaginato per Russo il rinnovo del contratto, che si conferma anche con la nuova area tecnica, guidata da Giorgio Perinetti con Luigi Condò direttore sportivo.

Rinnovo con l'attaccante, priorità cessioni

Nel frattempo sono stati avviati i primi contatti con gli altri club di Serie C per porre le basi di diverse cessioni, priorità di mercato nel restyling della rosa con una lista ben definita e certificata dall'ulteriore incontro tra Massimo Rastelli e la dirigenza. Ramzi Aya piace all'Ancona, Daniele Franco potrebbe tornare alla Turris, ma interessa al Giugliano. Il neopromosso Sorrento potrebbe guardare in casa Avellino per la sessione estiva, la cui apertura è ormai dietro l'angolo.

