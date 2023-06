Avellino: altra operazione per Marcello Trotta L'attaccante si era già sottoposto a un intervento al polso sinistro il 14 giugno scorso

Il 14 giugno scorso si era sottoposto a un intervento al polso sinistro per la pseudoartrosi allo scafoide, nella giornata ieri nuova operazione per Marcello Trotta al piede destro: resezione ossea calcaneare. Intervento eseguito dal professor Attilio Santucci e dell'equipe della Clinica Villa Stuart di Roma e perfettamente riuscita. Ora per l'attaccante dell'Avellino inizierà una fase di riposo assoluto che terminerà mercoledì 5 luglio, giorno del controllo dopo l'operazione avvenuta nelle scorse ore. La punta casertana spera di mettere alle spalle quanto prima gli stop che hanno determinato limiti fisici nella scorsa stagione, quella del ritorno ad Avellino dopo la prima esperienza all'ombra del Partenio dal 2015 al 2016, che avevano consentito il balzo in A. Trotta è legato al club irpino con un contratto in scadenza il 30 giugno 2024.