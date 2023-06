Avellino: un rinnovo pronto per dare il via alla sessione estiva di mercato Intanto un attaccante punta a superare completamente i limiti fisici accusati nella scorsa stagione

Primi nomi sul tavolo, contatti con i club e con gli agenti con la priorità cessioni per una rosa da 29 calciatori a partire dal primo luglio quando termineranno i contratti in scadenza 30 giugno 2023: così l'Avellino ha avviato il lavoro sottotraccia in chiave mercato. La dirigenza biancoverde ha praticamente definito il rinnovo con Raffaele Russo: prospettiva 2026 per l'attaccante partenopeo, fermato solo dal brutto infortunio al ginocchio sinistro, rimediato nei primi secondi del match di Castellammare contro la Juve Stabia, e dall'intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore.

Nuova operazione per Trotta

Accelerazione per Russo, che spera di mettersi a disposizione dello staff tecnico nel minor tempo possibile. Seconda operazione, invece, per Marcello Trotta: dal polso sinistro al piede destro per la resezione ossea calcaneare. La punta casertana ha vissuto una stagione condizionata dai problemi fisici e spera di essersi messo davvero alle spalle il periodo negativo.