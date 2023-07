Avellino: 4 calciatori in entrata, lo scenario sul fronte cessioni Il focus in ogni reparto: sono pronti nuovi annunci da parte del club irpino

L'ufficialità del biennale per l'esterno difensivo destro Tommaso Cancellotti con quattro profili pronti all'ingresso: il difensore Erasmo Mulè, il jolly offensivo Ignacio Lores Varela, il trequartista Felice D'Amico e l'attaccante Cosimo Patierno, che ha raggiunto l'Irpinia dopo l'accordo tra l'Avellino e la Virtus Francavilla e le visite mediche svolte alla Clinica Villa Stuart. Prende sempre più forma la sessione estiva di calciomercato del club irpino con la ricerca di equilibrio tra volti nuovi e cessioni che prosegue.

Primi rumors e la prospettiva del club

L'Avellino ha salutato Marco Garetto e Tommaso Ceccarelli, ceduti rispettivamente al Renate e al Picerno, e sono ben 13 i profili idealmente in uscita. Richard Marcone è seguito dal Sorrento: il club rossonero punta a un profilo esperto per la porta. Gianmaria Zanandrea, Ramzi Aya, Julian Illanes e Agostino Rizzo sono le pedine del reparto difensivo che non rientrano nel progetto tecnico stilato dalla dirigenza biancoverde con lo staff tecnico. Ci sono, inoltre, rumors dalla Serie B per Lorenzo Moretti.

A centrocampo per Daniele Franco è possibile l'ulteriore ritorno a Torre del Greco e c'è anche Federico Casarini in bilico. L'attacco uscirà rivoluzionato a fine calciomercato: dentro Patierno, D'Amico e Lores Varela con i confermati Michele Marconi, Marcello Trotta e Raffaele Russo e con 6 calciatori lontani dalla prospettiva del club. Sembra tutto pronto per nuovi annunci da parte dell'Avellino.

Clicca qui per la rosa biancoverde reparto per reparto